Spagna: comunità Madrid si rivolgerà Corte costituzionale se sarà limitata sua autonomia fiscale (2)

- La regione di Madrid intendere fare appello all'articolo 156 della Costituzione, in cui si afferma che le comunità autonome "godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e l'esecuzione dei loro poteri in conformità con i principi di coordinamento con il Tesoro di Stato e di solidarietà tra tutti i cittadini spagnoli”. Questa autonomia finanziaria presuppone, secondo quanto riferisce la Corte costituzionale, che le regioni autonome possano “autodeterminare e organizzare le entrate e le spese necessarie per l'esercizio delle loro funzioni". In altre parole, la capacità di indirizzare le spese della comunità e definire le entrate necessarie al regolare funzionamento della pubblica amministrazione. A Madrid ritengono che Erc e Sanchez vogliano liquidare questa autonomia per colpire un'unica comunità: "Si tratta di armonizzare le tasse per andare contro la tassazione in vigore a Madrid, è un obiettivo chiaro e semplice". (Spm)