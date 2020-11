Giappone: sondaggio, 65 per cento degli sfollati da Fukushima non intende rientrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio condotto dalla Kwansei Gakuin University, il 65 per cento degli abitanti di Fukushima che furono evacuati dopo la catastrofe nucleare del 2011 non intende rientrare in città. Sui 522 intervistati ben 341 hanno risposto di non avere intenzione di rientrare, spiega "Japan Times", sottolineando anche la scarsa partecipazione all'indagine rispetto al bacino di utenti contattato (4.876 persone). Per il quotidiano giapponese, il sondaggio fornisce in ogni caso una panoramica rara sulla questione del rientro a Fukushima, dal momento che l'amministrazione cittadina non ha effettuato simili indagini negli ultimi anni. Secondo dati della prefettura di Fukushima, ad ottobre si contavano oltre 36.900 residenti sfollati, dentro o fuori il territorio amministrativo. Il sondaggio è stato condotto da un centro di ricerca dell'università fra luglio e settembre scorsi. In base ai dati, 138 persone hanno dichiarato di voler rientrare a Fukushima e 43 non hanno risposto o dato una risposta non conteggiabile. (Git)