Maltempo: Confagricoltura, Recovery per mettere in sicurezza territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno dopo l'alluvione che ha colpito il nuorese, ci sono ancora grandi difficoltà per mettersi in contatto con la zona di Bitti, il comune più devastato dall'onda di acqua e fango: questa volta ci sono anche tre vittime. Lo scrive Confagricoltura in una nota, sottolineando che l’allerta meteo non scende in soprattutto in Gallura e nella costa orientale sarda, ma anche in Sicilia e in Calabria. Nelle scorse ore, prosegue la nota, in Sicilia si sono verificati rovesci di forte intensità, tempeste e mareggiate lungo le coste: in particolare nel Catanese, con una tromba d'aria formatasi in mare e arrivata fino alla zona dell'aeroporto, con numerosi interventi dei Vigili del fuoco. La situazione si ripresenta purtroppo con sempre maggiore frequenza, scrive Confagricoltura, ed è ora che la messa in sicurezza del territorio sia considerata una priorità da affrontare con adeguate risorse. (segue) (Com)