Maltempo: Confagricoltura, Recovery per mettere in sicurezza territori (2)

- “Non ci sono regioni esenti da questi fenomeni: da Nord a Sud la fragilità orografica è sotto gli occhi di tutti e incaute scelte urbanistiche negli anni hanno ulteriormente indebolito l'assetto di alcune zone, mettendo in pericolo popolazioni intere”, prosegue la nota, in cui viene ribadito come l’agenda politica non possa più rimandare la necessità di agire con un piano di messa in sicurezza e di prevenzione insieme a tutti gli attori. Secondo Confagricoltura, il Recovery fund e le risorse messe a disposizione per rilanciare le economie dei paesi dopo la crisi causata dal Covid-19 devono essere sfruttate al meglio in questa direzione. “Le imprese agricole svolgono un'azione di primaria importanza, non sempre riconosciuta, a tutela del suolo e dell'ambiente: il settore primario, più di altri, è condizionato dai fattori climatici, pertanto può contribuire in prima linea a dare risposte efficaci, ancora troppo spesso frenate da una burocrazia opprimente e dalla mancanza di una visione globale a tutela e salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti”, conclude la nota. (Com)