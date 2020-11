Libia: Saleh, “percorsi paralleli” cercano di far fallire dialogo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, ha detto che i “percorsi paralleli” tentano di far fallire il dialogo politico libico, in corso sotto la supervisione della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). In dichiarazioni rilasciate all’emittente satellitare “Al Hadath”, Saleh ha sottolineato la necessità di interrompere le “inteferenze straniere” miranti a “riaccendere la miccia del conflitto”, chiedendo anche ai membri del Forum per il dialogo politico di anteporre l’interesse nazionale a quello personale. Inoltre, Saleh ha ribadito l’importanza di rispettare il cessate il fuoco siglato lo scorso ottobre dalle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli e dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. La comunità internazionale, ha proseguito il presidente della Camera dei rappresentanti, deve assumersi la responsabilità di supervisionare l’applicazione della tregua. (Lit)