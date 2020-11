Francia: fonti stampa, agenti che hanno picchiato Zecler compariranno dinnanzi a un giudice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovranno comparire dinnanzi a un giudice i quattro agenti di polizia che hanno picchiato il produttore musicale parigino, Michel Zecler, nel suo studio di registrazione lo scorso fine settimana. È quanto riferiscono diversi media francesi, secondo cui pochi giorni dopo la pubblicazione del video che mostra il pestaggio subito da Zecler la magistratura ha deciso di agire. Nei loro confronti da martedì è stata aperta un'indagine per "violenza volontaria da parte di pubblico ufficiale", con l'aggravante di motivazioni razziste e "falso in atto pubblico". L'ufficio del pubblico ministero di Parigi può prendere diverse decisioni: respingere le accuse, revocare la custodia della polizia in modo che le indagini possano continuare o avviare un procedimento. In quest'ultimo caso, la procura può decidere il rinvio a giudizio degli agenti di polizia se verrà riscontrato un problema o se l’indagine è da ritenersi completa o, ancora, avviare un’ulteriore attività investigativa. In un contesto politico teso per il governo, il procuratore di Parigi Remy Heitz terrà una conferenza stampa alle 17 per annunciare le decisioni in merito alla custodia di quattro agenti di polizia presso l'Ispettorato generale della polizia nazionale (Igpn). (Frp)