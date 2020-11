Roma: controlli anti Covid contro assembramenti in zone dello shopping e nei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono anche oggi da parte degli agenti della polizia di Stato i servizi disposti con apposita ordinanza dal Questore di Roma dedicati al rispetto del distanziamento sociale ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale. I controlli oltre che nel centro storico, e nelle aree dello shopping di via Cola di Rienzo, viale Giulio Cesare e piazza Risorgimento, si sono estesi anche ai parchi cittadini e in particolare nelle centralissime Villa Borghese e Villa Ada. Protagoniste del controllo dei parchi sono le pattuglie del reparto a cavallo della Polizia di Stato insieme ai motociclisti e alle pattuglie appiedate. Particolare attenzione rivolta anche al litorale romano per evitare assembramenti e resse. (Rer)