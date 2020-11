Somalia: leader dell'Oltregiuba, niente elezioni se esercito non si ritirerà dalla regione di Gedo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato regionale somalo dell'Oltregiuba non parteciperà alle prossime elezioni generali della Somalia fino a quando l'esercito federale non ritirerà le sue truppe dalla regione di Gedo e questa non verrà restituita alla sua amministrazione. Lo ha dichiarato il presidente dello Stato regionale, Ahmed Madobe, accusando il presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" di aver violato l'accordo pre-elettorale firmato a settembre. Nell'incontro tenuto ieri con i leader degli Stati regionali ed alla presenza di delegati delle Nazioni Unite, Unione europea, Unione africana e Igad - riferisce "Garowe online", Madobe ha ribadito che in base al detto accordo, il governo federale ha promesso di ritirare le sue truppe dal territorio di Gedo e di restituire alcune proprietà amministrative al governo di Chisimaio, la capitale regionale. "Finché lo Stato federale della Somalia (Fgs) agisce al di fuori dell'accordo elettorale di settembre concluso tra Fgs e tra lo stesso Fgs e gli Stati federali membri (Fms) e che definisce due aree in ogni Stato, non ci saranno elezioni in Somalia", ha dichiarato Madobe, aggiungendo che l'Oltregiuba "è pronto a (partecipale alle) elezioni generali quando Gedo tornerà nelle nostre mani". In una conferenza stampa tenuta al termine dell'incontro, da parte sua il presidente del Puntland, Said Deni, ha affermato che le elezioni si svolgeranno "nei tempi previsti", e ha invitato tutte le parti politiche a collaborare per questo obiettivo. (segue) (Res)