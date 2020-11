© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 40mila le candidature arrivate per partecipare alla selezione di 100 operai generici part time addetti allo spazzamento nella città di Roma. Per i servizi di igiene urbana, si tratta della prima tranche del nuovo piano assunzioni, approvato lo scorso luglio da Roma Capitale, che prevede nel complesso l’innesto di circa 300 nuove risorse operative per Ama. Lo comunica l’azienda in una nota. (segue) (Com)