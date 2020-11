Ama: piano assunzioni, arrivate 40 mila domande per selezione primi 100 operatori ecologici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per i servizi di igiene urbana, sono ancora aperti i bandi per partecipare ad altre due tranche del piano assunzioni: scadono infatti alle ore 12 di domani, 30 novembre, i termini per la preselezione di 125 operatori ecologici qualificati a tempo pieno, mentre c’è tempo fino alle ore 12 del 7 dicembre per presentare le canditure per la ricerca di 40 operai addetti alle officine (17 meccanici,13 elettrauti, 5 carrozzieri, 3 gommisti e 2 carpentieri). Le candidature potranno essere presentate esclusivamente per via telematica con invio online attraverso il sito di Ama. Non potranno in nessun caso essere prese in considerazione domande inviate attraverso canali diversi da quello web indicato. (Com)