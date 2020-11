Spagna: governatrice Madrid Ayuso difende sua strategia su crisi sanitaria e attacca il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia è salute: sono due parole che non sono antagoniste o in contrasto. È quanto dichiarato dalla presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a “La Vanguardia” parlando della gestione dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 nella regione da lei governata. “Non si deve mai chiudere tutto. Misure traumatiche come le chiusure eccessive provocano depressione e suicidi”, ha detto Ayuso, ricordando che “i servizi pubblici sono pagati dall'economia”. Secondo l’esponente del Partito popolare (Pp) ora la situazione nella comunità di Madrid ora è sotto controllo. “Gli indicatori suggeriscono che continueremo a registrare un calo, non solo dei contagi, ma anche dei ricoveri, delle terapie intensive e dei decessi. Ma non possiamo fidarci di noi stessi”, ha detto la governatrice che fa anche autocritica. “Avremmo dovuto agire prima tutti”, ha detto Ayuso, secondo cui quello in corso a Madrid non è “un miracolo”: “Poche e chiare regole. Rilevazioni chirurgiche, per zone, per ore, per giorni ed eseguendo molti test. Ora voglio consentire che si facciano i test nelle farmacie e nelle cliniche odontoiatriche. Stiamo mettendo a punto un piano per farlo attraverso la tessera sanitaria e incrociando i dati con la polizia locale. Spero che ce lo lascino fare”, ha detto la governatrice. (segue) (Spm)