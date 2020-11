Spagna: governatrice Madrid Ayuso difende sua strategia su crisi sanitaria e attacca il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ayuso ha parlato anche dei suoi contrasti con il governo guidato dal premier Pedro Sanchez. “Ho criticato il modo in cui ha attaccato Madrid. Quel modo di agire ha creato un caos normativo a settembre. E in ottobre ha decretato uno stato di emergenza unilaterale. È stato un abuso. Si sono concentrati a mettere in discussione i nostri dati, il nostro sistema. Invece di ragionare insieme, ci hanno imposto un modello contrario al nostro”, ha detto la governatrice che affonda poi sulla strategia del governo sulla gestione della pandemia. “Inesistente. Non esiste. Manca il governo. Viene fuori solo quando ci sono buone notizie. Quando arriverà il vaccino, sicuramente Sanchez prenderà il comando della situazione e sembrerà che l'abbia inventato il governo. Ma ancora oggi non sappiamo come verrà distribuito”, ha detto Ayuso, che viene interpellata anche sulla questione dell’armonizzazione fiscale nazionale di cui stanno dibattendo il Partito socialista di Sanchez e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). “Se deve esserci una politica fiscale comune in Spagna, lasciate che sia la nostra, che è quella che ha funzionato meglio in tutta la Spagna: vale a dire armonizzare le tasse al ribasso. Ma temo che vogliano fare il contrario solo per costringere Madrid ad aumentare la maggior parte delle nostre tasse. Sarò il peggior incubo di chiunque voglia toccare le tasche dei cittadini di Madrid”, ha aggiunto Ayuso. (Spm)