- Sarà solo una riunione informale quella di stasera tra i membri del consiglio di amministrazione di Unicredit, e non un Cda straordinario. Lo si apprende da fonti finanziarie, che confermano un incontro in serata per discutere il processo di governance in vista della scadenza del mandato del board, prevista per il prossimo anno con l’approvazione del bilancio al 2020. (Rin)