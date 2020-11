Energia: Sechin (Rosneft), prezzi petrolio dipenderà da decisioni degli operatori di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive per il prezzo del petrolio dipenderanno dalle azioni coordinate degli operatori del mercato, nonché dalla domanda di materie prime. Lo ha affermato Igor Sechin, amministratore delegato di Rosneft, intervenendo sull’emittente televisiva “Rossija 1”. "Tutto dipende dalle azioni coordinate degli operatori di mercato e soprattutto, ovviamente, dal livello dei consumi", ha detto Sechin, secondo cui l’economia russa sarà chiamata a un duro sforzo. "Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare qualsiasi sia la situazione che ci si presenterà", ha detto Sechin. L’Ad di Rosneft ha anche citato come esempio la Cina che sta affrontando con successo la pandemia, spiegando che si registra una leggera crescita economica nel Paese ora, ma sarà maggiore l'anno prossimo. "Questo è un grande mercato per noi, forniamo ogni anno 60 milioni di tonnellate di petrolio ai consumatori cinesi", ha aggiunto Sechin. (segue) (Rum)