Energia: Sechin (Rosneft), prezzi petrolio dipenderà da decisioni degli operatori di mercato (2)

- Domani e martedì primo dicembre si terranno una serie di incontri nel formato Opec+, l’intesa fra i Paesi produttori di greggio dell’Opec e quelli non facenti parte del cartello petrolifero. La riunione servirà per valutare se mantenere in vigore i tagli alla produzione attualmente in vigore o aumentare l’output di quasi 2 milioni di barili al giorno dall'inizio del 2021. I Paesi che hanno sottoscritto l’accordo stanno valutando di ritardare ulteriormente l’aumento della produzione a causa del rallentamento della ripresa della domanda di materie causato dalla seconda ondata della pandemia di Covid-19. (Rum)