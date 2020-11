Sudan: esercito sequestra carico di armi al confine con l'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di supporto rapido del Sudan (Srf) hanno sequestrano un importante carico di armi, munizioni ed attrezzature militari nello Stato sudanese di Kassala, situato al confine orientale con l'Etiopia. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa di Stato "Suna", fra le armi c'erano mortai ed armi d'assalto e l'esercito sudanese avrebbe dichiarato di averle sequestrate "in previsione di qualsiasi minaccia di sicurezza". Gli Stati sudanesi di Kassala e Gedaref sono i principali ad accogliere in queste settimane il flusso di etiopi in fuga dai combattimenti nel Tigré, dove l'esercito federale di Addis Abeba ha conquistato ieri la capitale tigrina di Macallè. Secondo dati dell'Unhcr, quasi 43mila persone hanno passato il confine alla ricerca di protezione. Nel campo di Hamdayet, situato nel Kassala, oltre 27mila persone hanno fatto richiesta di asilo politico. (Res)