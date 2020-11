© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato accoltellato in strada in via Fiume a Monza. Lo rende noto l'Areu. Sul posto di fronte al civico 14/E sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza che non sono riusciti a salvare la vittima e ne hanno constatato il decesso. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. (com)