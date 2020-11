Armenia: presidente Sarkissian, per risolvere crisi servono elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elezioni anticipate e la formazione di un governo di unità nazionale: sono questi i suggerimenti del presidente armeno, Armen Sarkissian, per superare la crisi politica in corso nel Paese caucasico in seguito alla cessazione delle ostilità in Nagorno-Karabakh. Nel corso di un incontro con i rappresentanti della comunità armena a Mosca, Sarkissian ha affermato che "in qualsiasi Paese in cui si verifica una tragedia così grande, c'è una soluzione: il governo che ha portato a questo risultato deve lasciare l’incarico. Se un politico è veramente forte, può comunque tornare al potere. C’è un modo civile di gestire la crisi: elezioni anticipate e la creazione di un governo ad interim di unità nazionale". Sarkissian, citato dal suo ufficio stampa, ha detto che “ciò non significa che ogni partito debba avere il proprio ministro nel governo ad interim”. Sarebbe più auspicabile, secondo il capo dello Stato, un esecutivo tecnico formato da persone rispettate da tutti. Secondo il presidente, questo governo dovrebbe lavorare per sei mesi o un anno, fino alle nuove elezioni, "quando il popolo consegnerà nuovamente il mandato a una determinata forza politica". (segue) (Rum)