Armenia: presidente Sarkissian, per risolvere crisi servono elezioni anticipate (2)

- Secondo Sarkissian, inoltre, durante questo periodo è necessario indire un referendum per modificare la Costituzione, in quanto dovrebbe esserci più equilibrio tra Parlamento, governo e l’istituzione del presidente. "Credo che anche se resteremo una Repubblica parlamentare, il presidente dovrebbe essere eletto dal popolo. Nel nostro Paese tutte le cariche sono nominate dal parlamento, ma dov'è l'equilibrio?", ha detto il capo dello Stato. Sarkissian ha detto di non avere ambizioni di diventare primo ministro, esortando a fare affidamento non sui singoli, ma sulle istituzioni. "Non c'è nessuno al mondo che possa rialzare il Paese da solo. Dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo stilare un programma e contare sul sostegno di veri amici, in primo luogo la Russia", ha detto il presidente. (Rum)