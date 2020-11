Sport: Regione Lombardia concede patrocinio all'Aci Rally Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aci Rally Monza, in programma dal 3 al 6 dicembre, ha il patrocinio della Regione Lombardia. La conferma della concessione è arrivata formalmente dall'assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, a seguito di un lavoro di squadra che ha coinvolto inoltre la vicepresidenza dell'Ente e l'assessorato allo Sport e Giovani. Si rinsalda ulteriormente la collaborazione tra la gara del FIA World Rally Championship organizzata dall'Automobile Club D'Italia che ha all'Autodromo Nazionale Monza il suo centro, con la Regione Lombardia. "È con molto orgoglio - commenta in una nota Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia - che Regione Lombardia patrocina questo grande evento sportivo all'Autodromo Nazionale Monza, il tempio della velocità. In questo momento così difficile e senza che il pubblico possa godersi lo spettacolo dalle tribune, è importante ribadire la vicinanza di Regione Lombardia a tutto il mondo dei motori. Lo è stato con il Gp di Monza e ora con il mondiale rally dove, tra l'altro, si deciderà anche il titolo mondiale nel nostro bellissimo circuito, unico al mondo e con una storia e un prestigio internazionale riconosciuto da tutti, all'interno dello spettacolare Parco di Monza". Per Lara Magoni, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, "Da sempre il binomio fra sport e turismo rappresenta un valore aggiunto per l'attrattività e la valorizzazione dei nostri territori. L'attenzione mediatica riservata al Rally di Monza permetterà al grande pubblico, grazie alle dirette e ai collegamenti televisivi, di apprezzare un evento sportivo spettacolare e – allo stesso tempo – apprezzare luoghi e paesaggi di sicuro interesse della Lombardia. Un segnale di rinascita e speranza, dopo mesi davvero difficili, nell'auspicio che in un futuro prossimo le bellezze della Lombardia possano essere riscoperte dal più alto numero di visitatori possibile". (com)