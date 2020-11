Natale: comune Ferentino, il programma online per le festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Non spegniamo il Natale" il programma, rigorosamente sulla piattaforma online, che l'amministrazione comunale di Ferentino ha ideato per le imminenti festività natalizie. "Un modo nuovo e insolito, ma soprattutto sicuro, per vivere uno dei momenti più significativi dell'anno in un periodo difficile e delicato, come quello che stiamo attraversando ormai da diversi mesi a causa della pandemia da Covid 19". Lo afferma in una nota il sindaco di Ferentino Antonio Pompeo. "Il Natale di Ferentino è stato sempre un trionfo di eventi, iniziative, occasioni speciali in cui vivere il sentimento unico e speciale che caratterizza la festa più amata da grandi e piccini: quest'anno, però, tutto questo non è possibile. E così l'Amministrazione comunale, ha organizzato, insieme con l'Associazione Pro Loco, un Natale che entrerà nelle case di tutti i cittadini, portando momenti di svago, leggerezza e divertimento ma, prima di tutto, l'idea che la comunità è ancora più forte e unita, anche se ciascuno dovrà restare nella propria abitazione". (segue) (Com)