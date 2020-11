Natale: comune Ferentino, il programma online per le festività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ogni Natale che si rispetti non poteva mancare il Gospel, l'evento di punta delle festività che quest'anno racchiude tutte le migliori esibizioni delle passate edizioni in una serata tutta da ascoltare e rivivere attraverso i canali social del profilo del sindaco Pompeo e sul canale Youtube del Comune di Ferentino: l'appuntamento si chiama 'Ferentino Gospel Collection' ed è in programma per il 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 21.30. Ospite in diretta la madrina del Gospel, Zaira Montigo", continua la nota che illustra le iniziative. Il 23 dicembre 2020, invece, sempre a partire dalle ore 21.30, la musica sarà la grande protagonista, con "Rockdown Speciale Christmas Time", una serata evento alla quale parteciperanno diversi gruppi e cantanti. Il 25 dicembre, giorno di Natale, sempre in diretta sui canali social e sul canale Youtube del Comune, il sindaco Antonio Pompeo, rivolgerà gli auguri dell'Amministrazione a tutti i cittadini, con il tradizionale messaggio che quest'anno avrà certamente una valenza ancora più intima e significativa. (segue) (Com)