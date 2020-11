Legge Bilancio: Giacomoni (FI), per ripartire coraggio, coerenza e concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coraggio, coerenza e concretezza: la ripartenza passa dalla loro declinazione in provvedimenti legislativi, e proprio per questo ho presentato degli emendamenti alla legge di bilancio che se approvati imprimerebbero una svolta reale al nostro paese". Così in una nota il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Tra le misure da me proposte l'introduzione di un fondo sovrano italiano, che metta in sinergia i due punti di forza del nostro paese: il risparmio delle famiglie italiane ed il Made in Italy, ossia la creatività delle nostre imprese; in questo modo si sosterrebbe la capitalizzazione delle Pmi rendendole più resilienti ed in grado di tornare a competere sui mercati internazionali”, ha detto, spiegando che per far sì che le imprese possano recuperare quanto perso in questi mesi occorre prevedere dal 2021 l'introduzione della flat tax al 15 per cento per tutti, integralmente coperta per un impatto complessivo di 50 miliardi di euro. “L'abolizione integrale dell'Irap per i prossimi due anni per un impatto complessivo di 30 miliardi di euro nell'arco del biennio, e una tassazione giusta per i colossi del web e del tech con innalzamento con gettito non inferiore ai 2,5 miliardi di euro da destinare a titolo di indennizzo alle categorie più colpite dalla pandemia come lavoratori autonomi, professionisti, partite Iva, attività commerciali di vicinato ivi comprese le botteghe storiche”, ha detto. (segue) (Com)