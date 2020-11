Legge Bilancio: Giacomoni (FI), per ripartire coraggio, coerenza e concretezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha continuato, l'ampliamento della base dei piani di risparmio a sostegno dell'economia reale. Tra gli emendamenti anche il rafforzamento dei poteri della commissione di Vigilanza di Cdp, fermo restando quello di indirizzo delle commissioni parlamentari competenti, sui criteri di individuazione degli investimenti attivati, anche attraverso il Patrimonio Rilancio, soprattutto per quanto attiene alla conformità al piano industriale di Cdp; l'abolizione della tassazione universitaria e misure di sostegno per gli studenti che sono andati fuori corso a seguito della diffusione della pandemia da coronavirus; misure fiscali in favore dei professionisti attraverso disposizione finalizzate ad alleviare la tassazione delle casse di previdenza; l'incremento del fondo progettualità per le imprese; agevolazioni fiscali per favorire la quotazione in borsa delle Pmi; misure per accelerare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. "Questi sono solo una parte degli emendamenti con cui proveremo a correggere gli errori che questo governo sta facendo, sempre nello spirito di un'opposizione liberale e responsabile che preferisce fare proposte e non polemiche", ha concluso. (Com)