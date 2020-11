© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente Giovanni Toti ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle province autonome in seduta straordinaria per lunedì 30 novembre alle ore 17, esclusivamente in videoconferenza. Un solo punto all’ordine del giorno: l’esame delle proposte in ordine alle misure di carattere sanitario, sociale, economico ed organizzativo da adottare con il prossimo Dpcm. (Rin)