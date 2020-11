Covid: Fornaro (Leu), riaprire scuole in presenza deve essere priorità per istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni e la politica hanno un grande debito nei confronti degli studenti della seconda e terza media di molte Regioni e delle superiori in tutta Italia per non essere riusciti a garantire loro la didattica in presenza: anche nelle Regioni passate da zona rossa a zona arancione, questo non determina purtroppo alcun automatismo in termini di maggiore sicurezza, ma indica solo un rallentamento della diffusione del Covid 19, che in presenza di comportamenti sbagliati può ripartire. Così in una nota il capogruppo di Liberi e uguali Federico Fornaro. “Bisogna tenere la barra dritta e seguire l'invito alla prudenza che arriva dagli esperti, evitando fughe in avanti: riaprire tutte le scuole di ogni ordine e grado, con didattica in presenza appena possibile, e comunque dal prossimo 7 gennaio, deve però diventare un obiettivo prioritario per tutte le istituzioni dal governo alla Regione ai comuni”, ha detto, sottolineando la necessità di lavorare sui trasporti pubblici e gli scuolabus per non rivedere assembramenti di inizio scuola. “Le risorse sono state stanziate: le si spenda tutte fino all'ultimo euro, evitando sterili scaricabarile tra istituzioni”, ha concluso. (Com)