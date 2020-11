Legge Bilancio: Salvini, pensare a patrimoniale è da arresto immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che mi preoccupa oggi è l'emendamento della sinistra che ripresenta la tassa patrimoniale. Il solo fatto di pensare in questo momento, con un Natale magro come mai, di tassare chi ha una casa e risparmi è da crimine, da arresto immediato”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite questa mattina a Radio24. “L’ultima cosa che serve all’Italia sono nuove tasse. Costoro - ha aggiunto - ritengono ricchi coloro che tra casa e risparmi in banca hanno 500 mila euro”. (Rin)