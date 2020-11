Legge Bilancio: Fratoianni (Leu), Lega non vuole far pagare ricchi ma ceti medi e popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha replicato in una nota alle parole di Matteo Salvini che aveva parlato di "patrimoniale" in merito all'emendamento alla manovra presentato da una decina di deputati di Liberi e uguali e Partito democratico. L'arresto immediato per il solo pensare a nuove tasse, a cui aveva fatto riferimento il leader della Lega, "lasciamolo per i mafiosi e i 'ndranghetisti. Magari per quelli che troppo spesso si fanno fotografare nei selfie con qualche esponente politico". "Per il resto, noi vogliamo - prosegue l'esponente di Leu - che le poche migliaia dì super ricchi contribuiscano a far uscire l'Italia dalla crisi, senza pesare come al solito sui ceti medi e popolari." "Evidentemente - ha concluso Fratoianni - non è così per il capo dei leghisti". (Com)