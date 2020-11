Francia: Consiglio di Stato, governo riveda limitazione su massimo 30 persone in luoghi di culto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato francese ha disposto la revisione entro tre giorni del decreto che impone la limitazione che impone un massimo di 30 persone all'interno dei luoghi di culto È quanto riferito dall’emittente “France 24”, secondo cui le autorità religiose, pur apprezzando la riapertura avvenuta oggi in tutta la Francia, contestano il limite agli assembramenti. "Quando vediamo le immagini della manifestazione di ieri con questa folla compatta, e pensiamo che nelle grandi chiese ci possono essere solo 30 persone, riteniamo la misura assurda", ha dichiarato il vescovo di Nanterre, Matthieu Rouge, a “Bfmtv”, riferendosi alle manifestazioni contro l'articolo 24 della legge sulla "sicurezza globale" avvenute ieri a Parigi e in altre città del Paese. La Conferenza episcopale francese (Cef) ha presentato una richiesta al Consiglio di Stato per ottenere ora maggiore flessibilità a seconda delle dimensioni del luogo. "La libertà di commercio e industria e la libertà di culto non sono garantite allo stesso modo", ha affermato Guillaume Valdelievre, avvocato presso il Consiglio di Stato in rappresentanza del Cef. Le misure in vigore sui luoghi di culto potrebbero essere allentate il 15 dicembre, in vista delle celebrazioni natalizie. In attesa della decisione (Frp)