Roma: locale aperto dopo l'orario consentito con 20 clienti seduti a bere, chiuso per 3 giorni

- Nell’ambito dei quotidiani controlli in materia di contenimento al Covid-19, i carabinieri del gruppo di Roma la scorsa sera, in due distinti interventi, hanno disposto la chiusura provvisoria di un locale e sanzionato 35 persone, per violazione delle norme previste dal dpcm del 24 ottobre. In particolare poco dopo le 19, i carabinieri della stazione Roma Trastevere hanno notato, in un locale, in vicolo del Cinque, attraverso i vetri della porta d’ingresso chiusa, un gruppo di persone all’interno. Scattato il controllo, i militari hanno accertato la presenza di 20 persone, tra chi banchettava seduto ai tavoli e chi era in attesa di essere servito. I carabinieri hanno identificato il titolare ed hanno disposto la chiusura provvisoria di 3 giorni dell’esercizio commerciale e sanzionato i 20 avventori.(Rer)