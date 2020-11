Governo: Gasparri (FI), loro priorità tasse per italiani e più immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il centrodestra con il suo voto vincola il nuovo scostamento di bilancio al sostegno alle categorie lasciate senza un euro, la sinistra medita nuove tasse: non per colpire i grandi patrimoni, ma chiunque abbia una casa. Così in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Non glielo permetteremo, ed è altrettanto grave dare priorità alle norme per i clandestini sulle quali mettono la fiducia: più invasione, più spese, più viaggi, più morti; questa la scelta di Pd, Renzi e grillini”, ha detto. (Com)