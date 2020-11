Roma: 200 persone in piazza delle Muse, carabinieri sciolgono assembramento, 25 identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Roma Parioli sono intervenuti in piazza delle Muse, con lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza previste dal dpcm. Sul posto, i carabinieri hanno provveduto a sciogliere un assembramento di circa 200 persone, riuscendo ad identificarne. Per 11 giovani i militari hanno fatto scattare la sanzione, per il mancato utilizzo delle previste mascherine, mentre altri 4 sono stati multati per il mancato distanziamento sociale. (Rer)