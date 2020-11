Legge Bilancio: D’Uva (M5s), interventi importanti per settore difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove assunzioni, ma anche risorse per la tutela ambientale e per la sicurezza dei cittadini: per le Forze armate prevediamo vari interventi anche nella prossima legge di bilancio, affinché la presenza e l'efficienza di questo personale così importante per il paese siano ancora più forti". Così il deputato questore del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Difesa Francesco D'Uva, in un post sul suo sito. "Prevediamo l'assunzione di 4.535 unità di personale di Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato; per i Vigili del Fuoco sono previste 750 nuove immissioni graduali per il contrasto agli incendi boschivi”, ha scritto, sottolineando che le nuove assunzioni si aggiungono a quelle già approvate nella legge di bilancio 2020. “Ma ci sono anche altre misure importanti per tutto il comparto, come il rifinanziamento, con 450 milioni di euro per il 2021, del fondo per gli investimenti nella Difesa", conclude. (Rin)