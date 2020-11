Iran: ministro Esteri britannico Raab, preoccupati per situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è “preoccupato per la situazione in Iran e la regione nel suo complesso” e desidera vedere “una ‘de-escalation’ delle tensioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, in un’intervista all’emittente “Sky News”, commentando l’omicidio dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh. “Stiamo attendendo di vedere i fatti completi riguardo a ciò che è successo in Iran”, ha detto Raab, “ma direi che aderiamo alla regola del diritto umanitario internazionale, che molto chiaramente proibisce di attaccare civili”. In precedenza, l’ambasciatore iraniano a Londra, Hamid Baeidinejad, aveva auspicato da parte del governo del Regno Unito una condanna per “questo crimine e atto di provocazione”. (Rel)