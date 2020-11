Germania: presidente Steimeier, la pandemia non ci toglierà il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus non ci toglierà il futuro. Lo ha scritto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in una lettera pubblicata sull’edizione domenicale del quotidiano “Bild”. “Inizia un momento speciale: un tempo di speranza, aspettative e unione. Il bagliore degli occhi dei bambini incanta anche noi adulti. Le tradizioni natalizie influenzano anche la vita di molti che hanno un credo diverso o non credono affatto”, ha scritto il capo dello Stato tedesco in vista dell’avvio delle celebrazioni religiose natalizie. “La pandemia di coronavirus rende l'Avvento un periodo speciale quest'anno anche se in un altro modo. È ancora necessario fare a meno di molte cose che normalmente fanno brillare i giorni bui: visitare i mercatini di Natale, riunirsi con i propri cari, festeggiare il Natale in un locale, cantare insieme. È difficile fare a meno di tutto questo, anche per me personalmente”, ha detto il capo dello Stato tedesco, secondo cui non deve tuttavia mancare la fiducia. “I progressi della ricerca medica danno speranza sul fatto che la pandemia non dominerà la nostra vita quotidiana a lungo termine”, ha scritto Steinmeier. (segue) (Geb)