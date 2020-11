Germania: presidente Steimeier, la pandemia non ci toglierà il futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza nella gestione dell’emergenza sanitaria riscontrata sinora è incoraggiante, secondo il presidente tedesco. “La considerazione e la solidarietà della stragrande maggioranza dei tedeschi dimostrano che la nostra società resta unita, anche quando in tempi duri come questi. Le varie forme di sostegno a chi è stato particolarmente colpito dalla crisi dimostrano che la nostra democrazia non è impotente, ma sta costruendo ponti verso l'era post coronavirus. Il nostro è un Paese forte”, ha scritto Steinmeier. “Anche se restiamo a distanza l'uno dall'altro, possiamo essere vicini. Soprattutto non dimentichiamo quelli che in questo momento sono particolarmente stressati: perché sono loro stessi malati o temono per i loro cari, perché si prendono cura di persone bisognose, lavorano nei laboratori o smaltiscono i nostri rifiuti, perché tengono aperte le scuole o perché sono chiusi da soli a casa”, ha aggiunto il presidente tedesco. “Fiducia e solidarietà: questo è ciò che auguro a voi, cari cittadini, che non vedete l'ora che arrivi il Natale, a coloro che hanno Hanukkah davanti a loro e a tutti coloro che celebrano le loro feste religiose in altri periodi dell'anno. Restiamo insieme e prendiamoci cura l'uno dell'altro: adesso al tempo del coronavirus e anche dopo”, ha concluso il capo dello Stato tedesco. (Geb)