Colleferro: nascondeva cocaina nel registratore di cassa, chiuso bar dello spaccio

- I carabinieri della stazione di Gavignano hanno notificato la chiusura per 30 giorni al gestore di un bar nel comune di Colleferro. Il provvedimento è scaturito dalle varie segnalazioni pervenute al 112 e dai numerosi servizi di controllo del territorio, che i militari delle stazioni di Gavignano e Colleferro hanno effettuato riscontrando, in quel locale, l’assidua presenza di avventori con precedenti penali in materia di droga, facendolo diventare un luogo abituale di ritrovo. Decisiva è stata l’attività della stazione dei carabinieri di Gavignano proprio nei pressi del bar, dove i militari hanno arrestato il titolare 41enne per spaccio di sostanze stupefacenti. In quella circostanza i carabinieri hanno trovato o e sequestrato 8 dosi di cocaina, nascoste all’interno del registratore di cassa. (Rer)