Thailandia: attivisti manifestano contro l'asse monarchia-esercito

- Centinaia di persone sono tornate a manifestare oggi a Bangkok, in Thailandia, contro il controllo esercitato dal re Maha Vajiralongkorn su alcune unità dell'esercito e per condannare il ruolo dei militari nella politica. La protesta, riferiscono i media thailandesi, segue la forte mobilitazione di ieri e si è concentrata sull'autostrada Vibhavadi Rangsit, dove ha sede l'11mo reggimento di fanteria delle guardie reali, nel distretto di Bang khen. La manifestazione è stata convocata dall' United Front of Thammasat and Demonstration, che lo scorso 10 agosto ha formulato una proposta in dieci punti per la riforma della monarchia, chiedendo la revoca dell'articolo 6 della Costituzione del 2017, che fa riferimento alla venerazione in cui deve essere tenuto il sovrano; la revoca dell'articolo 112 del codice penale relativo al reato di lesa maestà; la revoca del Crown Property Act del 2018 con la richiesta di sciogliere il Crown Property Bureau (Cpb) dalla tutela del ministero delle Finanze; la definizione della dotazione di bilancio del sovrano in base al contesto economico; l'abolizione delle agenzie sotto il comando del re; l'abolizione delle donazioni da e per le fondazioni reali; l'abolizione dell'inviolabilità del sovrano (articolo 6); la fine della celebrazione della monarchia nella pubblica amministrazione e nell'istruzione; l'apertura di un'indagine sulla morte di coloro che hanno criticato o hanno avuto rapporti con la Corona; la richiesta al re di non approvare i colpi di stato.(Fim)