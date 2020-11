Afghanistan: almeno 34 morti e 47 feriti in attacchi suicidi a Ghazni e Qalat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 31 le persone morte questa mattina nell’esplosione di un’autobomba, in un attacco suicida avvenuto nella provincia di Ghazni, a sud-ovest di Kabul, in Afghanistan. Lo ha detto il capo del dipartimento locale di sanità pubblica, Zahirshah Nikmal, al portale “Tolo News”. I feriti confermati sono attualmente 24, e le vittime erano perlopiù esponenti delle forze di sicurezza afgane. Nella mattinata di oggi un altro attacco suicida ha colpito la città di Qalat, capoluogo della provincia di Zabul, a sud-ovest di Ghazni, uccidendo almeno tre civili e ferendone altri 23. Fra i feriti figura anche Ata Jan Haqbayan, capo del consiglio provinciale di Zabul, ritenuto essere l’obiettivo primario dell’attacco. I due attacchi di stamattina hanno dunque causato per il momento almeno 34 morti e 47 feriti. (Res)