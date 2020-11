Ue: Fassina (Leu), surreale tornare al Mes pre-Covid, governo chieda riesame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È insensato sostenere che approviamo la revisione del Mes, ma non lo utilizziamo: il danno deriva dalle modifiche normative che aggravano il rischio di ristrutturazione del debito pubblico e connesso programma della Troika. Lo scrive sull’Huffingtonpost il deputato di Liberi e uguali (Leu), Stefano Fassina. “Il Mes ha bisogno urgente di una radicale revisione, ma in direzione opposta a quella definita prima della pandemia: le linee di fondo del disegno necessario le hanno indicate nei giorni scorsi David Sassoli e Enrico Letta, in riferimento a un paper del centro di Berlino dell’Istituto Delors; le risorse versate e autorizzate nel Mes vigente, istituzione nata da un trattato internazionale in un’era geologica superata in termini economici e di finanza pubblica, vanno spostate in ambito comunitario e utilizzate per finanziare la capacità di emissione autonoma di titoli di debito da parte dell’Unione europea”, ha detto. “Il governo, sia domani all’Eurogruppo, sia il 9-10 dicembre al Consiglio europeo, deve richiamare i dati di realtà e, in linea con le sospensioni del Patto di stabilità e della normativa sugli aiuti di Stato, fermare l’approvazione della revisione del Mes”, conclude. (Com)