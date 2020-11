Polonia: manifestazione attiviste pro aborto, arrestate undici persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di undici arresti il bilancio della manifestazione organizzata ieri sera dalle attiviste pro aborto contro le violenze della polizia. È quanto riferito dal portavoce della Questura di Varsavia, Sylwester Marczak, secondo cui molte delle persone detenute si sono rifiutate di fornire i loro dati anagrafici. Fra i casi più controversi quello relativo a Barbara Nowacka, parlamentare di Iniziativa polacca e nota attivista di sinistra. Durante la manifestazione Nowacka sarebbe stata oggetto del lancio di un gas lacrimogeno da parte di un agente di polizia nonostante stesse esibendo la sua carta d’identità e il tesserino da parlamentare. "Certamente, le foto che circolano ora mostrano una cosa: la carta d'identità era tenuta in mano e il gas utilizzato dal poliziotto, e questi sono due fatti che al momento sono indiscutibili. Ora dobbiamo verificare esattamente come appariva da una seconda prospettiva, ovvero dalla parte degli agenti di polizia", ha sottolineato Marczak. In merito, invece, all’arresto di un ragazzo diciassettenne, il portavoce della questura ha specificato che il giovane avrebbe insultato un agente di polizia, un fatto che pone le sue responsabilità al pari di quelle di un adulto maggiorenne. (Vap)