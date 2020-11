Sardegna: Sibilia (M5s), si conta di ripulire tutto in meno di 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bitti e nel nuorese la macchina del soccorso pubblico e della protezione civile è già operativa dalle prime ore dopo l'alluvione: squadre dell'esercito, dei vigili del fuoco e della protezione civile sono all'opera per liberare in tempi record il paese dai detriti, dalle macerie e dal fango che hanno devastato l'area. Così in una nota il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. “Si lavora incessantemente per porre rimedio al disastro procurato dal maltempo, e si conta di ripulire il tutto in meno di 72 ore: grazie ai professionisti e ai volontari che stanno operando tra mille difficoltà in queste ore per riportare la normalità”, ha detto, aggiungendo che poi arriverà il momento di quantificare i danni e di provvedere agli stanziamenti per il ripristino delle condizioni di vivibilità. (Com)