Repubblica Ceca: parziale riapertura delle attività dal 3 dicembre

- Il governo ceco ha approvato la riapertura parziale delle attività in tutto il Paese il 3 dicembre. È quanto riferito dal ministro della Sanità, Jan Blatny, secondo cui giovedì sarà quindi revocato il coprifuoco e potranno riaprire negozi e ristoranti. La riapertura dopo il blocco attualmente in vigore, tuttavia, non sarà totale ma graduale: gli assembramenti saranno consentiti fino a un massimo di 50 persone, comunque un deciso aumento rispetto al limite di sei persone attualmente in vigore. Resta l’obbligo di indossare le mascherine in tutti gli spazi interni e in luoghi pubblici specifici, così come la misura secondo cui nei negozi potrà esserci solo una persona ogni 15 metri quadrati. All’interno dei centri commerciali riapriranno i battenti anche i ristoranti che potranno effettuare, tuttavia, solo servizio d’asporto; quelli che invece non si trovano all’interno di centri commerciali invece potranno operare al 50 per cento della capacità da giovedì con orario di apertura dalle 6 alle 22. Per queste attività sarà possibile servire solo ospiti regolarmente seduti a un tavolo di massimo quattro persone. Restano chiuse al momento le scuole, i musei, i teatri e i cinema.(Vap)