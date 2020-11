Omicidio Vannini: depositate motivazioni, per i giudici da Ciontoli crudeltà e depistamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state pubblicate le motivazioni della corte d’assise di Appello sulla sentenza del processo di secondo grado bis sulla morte di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli e per la quale sono stati condannati tutti i componenti della famiglia Ciontoli: Antonio, il padre, a 14 anni e gli altri componenti, Martina e Federico e la moglie Maria Pezzillo a 9 anni e 4 mesi). “Sono state evidenziate le ‘menzogne’ dei familiari che, secondo la Corte, avevano lo scopo di ‘adeguarsi il più possibile alle dichiarazioni di Antonio Ciontoli’ “, scrive in un post su Facebook il legale della famiglia Vannini Celestino Gnazi. In relazione all’atteggiamento degli imputati i giudici hanno parlato di “vera a propria crudeltà” e di “depistamenti” avvenuti attraverso la pulizia delle armi e del sangue, le menzogne ai soccorritori e gli accordi sulle versioni da dare. “Tutte cose che abbiamo sempre detto e pensato e che ora, finalmente, emergono con chiarezza in una sentenza”, continua Gnazi. (segue) (Rer)