Corea del Sud: coronavirus, governo vieta ricevimenti di fine anno

- Il governo della Corea del Sud ha vietato di tenere feste di fine anno in locali e luoghi di ricevimento, nel quadro delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19 annunciate oggi per frenare la "terza ondata" di contagi registrata nel Paese. Nella conferenza stampa tenuta alla presenza dei media locali, al termine di un incontro con le autorità sanitarie, il primo ministro Chung Sye-kyun ha sottolineato che gli "eventi e le feste di fine anno ospitati da hotel, sale per feste, pensioni e altre strutture ricettive saranno vietati". Il premier ha aggiunto che sarà inoltre vietato l'accesso a saune e bagni turchi - luoghi che verranno chiusi in quanto considerati ad alto rischio infettivo -, così come l'insegnamento di strumenti musicali a fiato e il canto. Verranno chiusi anche alcuni caffè. La Corea del Sud è stata una delle storie di successo di contenimento del coronavirus, ma nuovi picchi di infezione sono riapparsi, obbligando le autorità ad agire. Secondo i funzionari della Korea Disease Control and Prevention Agency, infatti, questa terza ondata di infezioni si sta diffondendo ad un ritmo più veloce delle precedenti, con focolai registrati in strutture militari, una sauna, un liceo e diverse chiese. (Git)