Roma: controlli antidroga, 5 arresti 3 tre denunce in poche ore

- Cinque spacciatori in manette e tre denunciati è il risultato dei capillari servizi di controllo del territorio messi in atto dai carabinieri del comando provinciale di Roma. In particolare, i carabinieri della stazione Roma Eur hanno arrestato un 18enne romano, sorpreso a vendere dosi di hashish a due coetanei, in via Adolfo Ravà. I carabinieri hanno perquisito la casa del 18enne, trovando altre dosi della stessa droga, un bilancino di precisione e denaro contante. A San Basilio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Montesacro invece, hanno arrestato un 57enne romano, già con precedenti, poichè sorpreso con 5 dosi di cocaina e denaro contante, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio. (segue) (Rer)