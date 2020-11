Roma: controlli antidroga, 5 arresti 3 tre denunce in poche ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un 38enne del Gambia, già noto palle forze dell'ordine per droga, per aver ceduto una dose di eroina ad un cliente, all’altezza della fermata metro. Nelle tasche del 38enne, i militari hanno trovato un’altra dose della stessa droga e 150 euro in contanti. I carabinieri della stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato un 34enne, originario della provincia di Latina, poiché al termine di un controllo, è stato trovato in possesso di due barattoli con all’interno 30 grammi di marijuana, nascosti in un borsello. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di trovare altri 12 grammi della stessa sostanza ed una piccola serra completa di lampada, ventola e termometro, con due piante all’interno. (segue) (Rer)