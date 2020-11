Roma: controlli antidroga, 5 arresti 3 tre denunce in poche ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’altra operazione, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Eur, hanno arrestato uno spacciatore romano di 37 anni e denunciato una 32enne romena. L’uomo, con precedenti, è stato sorpreso subito dopo aver ceduto un involucro, contenente 40 grammi di cocaina, ad un cliente, identificato e segnalato al Prefetto. La successiva perquisizione domiciliare, nell'abitazione dove convive con la 32enne, ha permesso di far trovare ai militari, altri 2.20 grammi della stessa droga, già suddivisa in dosi, ed altri involucri con all’interno marijuana e hashish, nonché tutto il materiale vario per il confezionamento, due bilancini di precisione e denaro contante. (segue) (Rer)