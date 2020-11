Roma: controlli antidroga, 5 arresti 3 tre denunce in poche ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Montespaccato hanno denunciato un 27enne romano, con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in Largo Millesimo, non si è fermato all’alt imposto dai militari. I tempestivi accertamenti hanno permesso di identificare il 27enne e rintracciarlo in casa, dove è stato trovato con più di 10 grammi di hashish. I carabinieri hanno fatto scattare sul conto del fuggitivo la segnalazione al Prefetto, come assuntore, e lo hanno sanzionato ai sensi del codice della strada, per guida con patente ritirata. Infine, in via Anagni, un 21enne romano è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, poiché è stato trovato in strada dopo le ore 22 e, a seguito di un controllo, in possesso di 8 involucri contenente hashish e marijuana. I carabinieri hanno sanzionato il 21enne, per non aver rispettato il coprifuoco previsto dall'ultimo dpcm. (Rer)