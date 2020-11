Roma: entra in un hotel e ruba nelle camere vuote, scoperta da dipendenti, arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ riuscita ad intrufolarsi in un albergo ubicato in zona Tor Cervara e, approfittando dell’assenza degli occupanti di una delle stanze, ha rubato capi di abbigliamento e poche decine di euro. La ladra – una romana di 42 anni con precedenti specifici – è stata scoperta da un addetto alla portineria con cui, per garantirsi la fuga, ha ingaggiato una colluttazione. Nel frattempo è giunta al 112”la segnalazione di quanto stava accadendo e i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sono intervenuti pochi istanti dopo l’inizio della zuffa per bloccare la ladra. La 42enne, arrestata con l’accusa di rapina, è stata trattenuta in caserma, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Rer)